Коронавирус
Московский Комсомолец ЕкатеринбургСвердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.
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Свердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 16:41
Штрафы – от трёх до пяти тысяч: на Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции
Областная газетавчера в 09:49
Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей
Екатеринбург Онлайнвчера в 04:02
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Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
Происшествия
В Липецкой области выявлено семь новых случаев коронавируса
Липецк, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Липецкой области 10 апреля подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Армия и оружие
NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»
The National Interest оценил проект российской АПЛ "Лайка".
Гаджеты
LG показала новый дизайн смартфона
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Футбол
Орлов рассказал, что будет с «Зенитом» в случае ухода «Газпрома»
Знаменитый комментатор, журналист и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов рассказал о том, чего не хватает российскому чемпионату, чтобы конкурировать с ведущими турнирами мира.
Политика
Путин распорядился создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Общество
Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год
Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Общество
В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Армия и оружие
Убийц из ВСУ ждёт возмездие: Донбасс снова истекает кровью
Все помнят страшный символ войны на Донбассе — «Горловскую мадонну».
Недвижимость
Ипотечная недвижимость уходит с молотка в Алтайском крае
Только за первую неделю апреля на официальном сайте торгов были размещены десятки объектов недвижимости по ипотечным кредитам.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Происшествия
Умерший иркутянин был носителем сразу двух штаммов коронавируса
Первый умерший от короновируса иркутянин был носителем двух разных штаммов коронавируса, заявила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии заксобрания 10 апреля.
Политика
В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России
Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»
Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
Общество
В Волгоградской области определились с работающими организациями
Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
Происшествия
Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан
Напомним, что в четверг днем 29-летний мужчина взял в заложники сестру и двоих детей в доме на улице Ессентукской, 64.
Общество
Испанская медсестра лишилась жилья из-за заражения коронавирусом
В Испании медсестра потеряла крышу над головой после того, как ее выселили из-за заражения коронавирусной инфекцией нового типа.