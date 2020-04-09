Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.

Происшествия В Липецкой области выявлено семь новых случаев коронавируса Липецк, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Липецкой области 10 апреля подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

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