Коронавирус
Московский Комсомолец ЕкатеринбургСвердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.
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Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции
Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 05:12
Штрафы – от трёх до пяти тысяч: на Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции
Областная газетавчера в 09:49
Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей
Екатеринбург Онлайнвчера в 04:02
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Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
После визита Безоса у рабочего склада Amazon подтвердили коронавирус
Сотрудник, тест которого на коронавирус дал положительный результат, последний раз был на рабочем месте в понедельник, 6 апреля.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Общество
Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб
Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки.
Общество
Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса
Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Энергетика
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Технологии
Как нейросети следят за нами?
С помощью камер правительство Китая следит за 2,5 млн уйгуров — это национальное меньшинство, исповедующее ислам.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Здоровье
Объяснена низкая смертность от COVID-19 в Германии
Немецкая пресса указывает на три главных фактора, способствующих относительно низкой смертности из-за COVID-19 в Германии: это особенность распространения коронавируса, уровень немецкой медицины и дисциплинированность населения.
Общество
РЖД ввели новый формат размещения в поездах на фоне коронавируса
В России на фоне распространения коронавирусной инфекции билеты в поезда стали продавать с учетом расстояния между пассажирами.
Футбол
«Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Xiaomi заработала на мероприятии Mi Fan Festival 2020 около $410 млн
Компания Xiaomi ежегодно проводит у себя на родине в Китае (и по всему миру) мероприятие Mi Fan Festival, чтобы поблагодарить Mi-фанов за их постоянную поддержку.
Происшествия
Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале
Политика
Путин призвал укрепить позиции на мировом рынке пусковых услуг
Россия должна укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг, средства выведения должны быть конкурентоспособными, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
Футбол
Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения назвало самое дешевое средство профилактики от китайского коронавируса.
Экономика
Власти Пермского края расторгнут контракт на проектирование аквапарка
Власти Пермского края намерены расторгнуть контракт на проектирование аквапарка, а также по некоторым другим крупным инвестпроектам.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Здоровье
Антивирусное послание Владимиру Сипягину от Общественной палаты
Общественная палата Владимирской области выступила с жестким обращением к губернатору Владимиру Сипягину.
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.