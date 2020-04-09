Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Транспорт Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

Кино Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Технологии Как нейросети следят за нами? С помощью камер правительство Китая следит за 2,5 млн уйгуров — это национальное меньшинство, исповедующее ислам.

Здоровье Объяснена низкая смертность от COVID-19 в Германии Немецкая пресса указывает на три главных фактора, способствующих относительно низкой смертности из-за COVID-19 в Германии: это особенность распространения коронавируса, уровень немецкой медицины и дисциплинированность населения.

Футбол «Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавирусной инфекции.