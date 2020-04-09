Коронавирус

Московский Комсомолец ЕкатеринбургМосковский Комсомолец ЕкатеринбургСвердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.
Читать в источнике
Комментировать216

Подробнее о событии

Депутат Коробейников рассказал о штрафах за нарушение самоизоляции для свердловчан. И дважды ошибся

Вечерние Ведомости01:38

Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции

Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 05:12

«Закон мертвый». Что не так с новыми штрафами за нарушение правил самоизоляции

66.ruвчера в 12:21

Штрафы – от трёх до пяти тысяч: на Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции

Областная газетавчера в 09:49

Свердловские депутаты одобрили штрафы за нарушение режима по COVID-19

Телеканал ОТВвчера в 10:51

Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей

Екатеринбург Онлайнвчера в 04:02

В КЧР депутаты установили штрафы за нарушение самоизоляции

Кавказ Пост08 апреля в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

После визита Безоса у рабочего склада Amazon подтвердили коронавирус

Сотрудник, тест которого на коронавирус дал положительный результат, последний раз был на рабочем месте в понедельник, 6 апреля.
РБК 03:17
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество

Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб

Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки.
Газета.Ru 06:05
Общество

Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса

Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
REGNUM 03:16
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе

Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Газета.Ru 05:44
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс

RuNews24.ru вчера в 19:14
Энергетика

Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
РИА Новости 01:24
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Технологии

Как нейросети следят за нами?

С помощью камер правительство Китая следит за 2,5 млн уйгуров — это национальное меньшинство, исповедующее ислам.
РБК 08 апреля в 07:32
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Здоровье

Объяснена низкая смертность от COVID-19 в Германии

Немецкая пресса указывает на три главных фактора, способствующих относительно низкой смертности из-за COVID-19 в Германии: это особенность распространения коронавируса, уровень немецкой медицины и дисциплинированность населения.
Московский Комсомолец 06:59
Общество

РЖД ввели новый формат размещения в поездах на фоне коронавируса

В России на фоне распространения коронавирусной инфекции билеты в поезда стали продавать с учетом расстояния между пассажирами.
Профиль 07:12
Футбол

«Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 07:43
Гаджеты

Xiaomi заработала на мероприятии Mi Fan Festival 2020 около $410 млн

Компания Xiaomi ежегодно проводит у себя на родине в Китае (и по всему миру) мероприятие Mi Fan Festival, чтобы поблагодарить Mi-фанов за их постоянную поддержку.
3DNews 07:38
Происшествия

Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале

Московский Комсомолец 07:36
Политика

Путин призвал укрепить позиции на мировом рынке пусковых услуг

Россия должна укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг, средства выведения должны быть конкурентоспособными, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Футбол

Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.
Спорт-Экспресс 05:40
Общество

В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Калужский перекресток вчера в 17:34
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения назвало самое дешевое средство профилактики от китайского коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 09:51
Экономика

Власти Пермского края расторгнут контракт на проектирование аквапарка

Власти Пермского края намерены расторгнуть контракт на проектирование аквапарка, а также по некоторым другим крупным инвестпроектам.
РБК Пермский край 05:57
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 08 апреля в 09:07
Здоровье

Антивирусное послание Владимиру Сипягину от Общественной палаты

Общественная палата Владимирской области выступила с жестким обращением к губернатору Владимиру Сипягину.
Зебра ТВ 07:33
Происшествия

В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное