Общество
ТагилСити.руСвердловские синоптики обещают похолодание до -27 градусов
Ночью 14 ноября в Свердловской области похолодает до -27 градусов, сообщается на сайте Урагидромета. Такое похолодание ожидается в северной части региона. На юге температура составит от -9 до -14 градусов.
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В Свердловской области ожидается аномальное похолодание до -25 градусов
Екатеринбург в интернете02:21
Жителей Свердловской области предупредили о похолодании до минус 25 градусов
Rambler News Service05:39
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Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.