Общество

ТагилСити.руТагилСити.руСвердловские синоптики обещают похолодание до -27 градусов

Ночью 14 ноября в Свердловской области похолодает до -27 градусов, сообщается на сайте Урагидромета. Такое похолодание ожидается в северной части региона. На юге температура составит от -9 до -14 градусов.
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Завтра в Свердловской области похолодает до -27 градусов

Znak.com02:02

На Урале похолодает до -20 градусов на следующей неделе

Эхо Москвы в Екатеринбурге04:35

В Свердловской области за сутки похолодает более чем на 20 градусов

URA.Ru03:53

Свердловские синоптики обещают похолодание до -27 градусов

ТагилСити.ру03:55

В Свердловской области ожидается аномальное похолодание до -25 градусов

Екатеринбург в интернете02:21

Жителей Свердловской области предупредили о похолодании до минус 25 градусов

Rambler News Service05:39

Синоптики пообещали омичам морозы до -25

Om1.ru00:00
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Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Политика

Коломойский пригрозил США разворотом Украины в сторону России

Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы ослабить своего противника.
Аргументы недели 07:11
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

Известия 11 ноября в 23:58
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Армия и оружие

В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России

Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55
Экономика

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Культура

People назвал самого сексуального мужчину

Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Газета.Ru 06:11
Общество

Владимир Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Бизнесмены братья Ротенберги Борис и Аркадий знают президента России с детства — они вместе посещали одну секцию дзю-до.
Столица С 04:00
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Политика

В МИД России высказались о возможности проведения нормандского саммита

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался по поводу возможности проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском 07:08
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Движок 05:22
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным

Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.
REGNUM вчера в 01:38
Политика

Дорожные карты по интеграции учтут интересы РФ и Белоруссии

Румас отметил, что стороны все еще не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики, но на это еще есть время.
Экономика сегодня 06:41
Происшествия

Задержан объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен

Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от следствия и объявленного в международный розыск с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым предпринимателя Алексея Деньгина.
Газета.Ru 05:44
Происшествия

СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале

Российская газета 06:20
Армия и оружие

Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»

Военное дело вчера в 00:42
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма

12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Культура

HBO может возродить сериал «Друзья»

Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Культуромания вчера в 23:46
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 11 ноября в 15:12
Футбол

Игроки сборной России отказались играть в новой форме

Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
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