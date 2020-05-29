Коронавирус

Kursk.comKursk.comСвердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику

Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь бессимптомных носителей коронавируса не будут включать в общую статистику зараженных.
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