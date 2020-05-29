Коронавирус
Kursk.comСвердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь бессимптомных носителей коронавируса не будут включать в общую статистику зараженных.
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Кручу-верчу: в Свердловской области решили по-новому вести статистику заражений коронавирусом
Екатеринбург Онлайн05:51
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В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Фильм «Соник в кино» получит сиквел
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Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений
Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 июня.
РИА Новости 04:48
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На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59