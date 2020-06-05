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Футбол Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.

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Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,2K

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Происшествия В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,4K

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Общество Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.

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Наука Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя. 38

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Футбол Представитель Бэйла раскритиковал испанские СМИ Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт раскритиковал испанские СМИ, передает TalkSportRadio.

Экономика Хазин жестко раскритиковал антикризисный план Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план. 7