Коронавирус

ТАССТАССДепутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
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«Не хватает сил даже ответить на звонок»: уральский депутат Госдумы рассказал, как заболел COVID-19

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У депутата Госдумы от Свердловской области обнаружили коронавирус

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Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом

РИА Новости08:44

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

ТАСС09:06

Депутат Дмитрий Ионин будет лечиться от коронавируса дома

Вечерние Ведомости09:59

Свердловский депутат Госдумы заболел коронавирусом

Znak.com09:09

Восьмой депутат Госдумы заразился коронавирусом

Интерфакс08:28
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным

Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.
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В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Музыка

Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Московский концерт американской рок-группы Aerosmith, который должен был состояться 30 июля в рамках европейского турне, перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу, 5 июня, в компании SAV Entertainment, которая организовывает шоу.
Известия 10:41
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Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
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Общество

Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
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Происшествия

В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека

Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ вчера в 08:45
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Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
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Гаджеты

Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD

Megaobzor.com 09:06
Общество

Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире

Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом.
News.ru 18:35
Армия и оружие

Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке

В Мали был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль.
Lenta.ru 17:44
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 16:44
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Наука

Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя

Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
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Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
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Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
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Футбол

Представитель Бэйла раскритиковал испанские СМИ

Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт раскритиковал испанские СМИ, передает TalkSportRadio.
Газета.Ru 18:50
Шоу-бизнес

Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной

Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета 17:15
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
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Список смартфонов, которые получат Android 11

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Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
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В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США

Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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