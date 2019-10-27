Происшествия
REGNUMСвердловский город Североуральск остался без газа
В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа. Под отключение попали 2825 жилых домов, в которых проживают 37 043 человека, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском 10:20
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Общество
Отец Бутиной назвал сроки возвращения дочери в Барнаул
RT на русском 12:43
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Футбол
«Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе»
В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.
Sport24.ru 11:57
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Soccer.ru вчера в 16:09
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Коммерсантъ 11:33
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер вчера в 15:56
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
Общество
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса 24 октября в 14:28
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32