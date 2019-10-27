Происшествия

REGNUMREGNUMСвердловский город Североуральск остался без газа

В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа. Под отключение попали 2825 жилых домов, в которых проживают 37 043 человека, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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На Урале лесовоз пробил газопровод. Город и три посёлка остались без газа

Екатеринбург Онлайн11:21

Лесовоз повредил газопровод в Свердловской области и оставил без газа почти 3 тыс. домов

Интерфакс12:47

Лесовоз повредил газопровод в Североуральске

ТАСС11:50

Уральский город остался без газа из-за лесовоза

URA.Ru11:38

В Североуральске лесовоз повредил газопровод: без газа 37 тысяч человек

Областная газета11:37

В Свердловской области 37 тысяч человек остались без газа из-за аварии

Znak.com11:51

Лесовоз повредил газопровод в Свердловской области

РЕН ТВ11:42
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Украина.ру вчера в 06:44
Армия и оружие

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском 10:20
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском 04:04
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Общество

Отец Бутиной назвал сроки возвращения дочери в Барнаул

RT на русском 12:43
Фигурное катание

Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Политика

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Футбол

«Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе»

В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.
Sport24.ru 11:57
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 25 октября в 08:11
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru вчера в 16:09
Футбол

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Коммерсантъ 11:33
Политика

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Космос

В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер вчера в 15:56
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
Общество

В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Футбол

Фанатов «Спартака» больше часа не выпускали со стадиона «Локомотива»

Газета.Ru 12:51
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Наука

В Республике Коми нашли останки доисторического животного

В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса 24 октября в 14:28
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
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