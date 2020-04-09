Коронавирус
Piter.tvСвердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции. Сейчас готовится соответствующий указ, рассказал глава региона в своём Instagram. По его словам, сейчас прорабатываются различные сценарии развития ситуации с ограничениями.
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Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Единоборства
Дэйна Уайт: турнир UFC 249 не состоится 18 апреля
Происшествия
Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек
Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Происшествия
Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Игры
Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord
Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Армия и оружие
В ДНР заявили об 11 обстрелах силовиками за сутки
Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Энергетика
В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Сокращение добычи нефти ОПЕК и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше десяти миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Авто
В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»
Политика
Экс-послы США в Киеве: коронавирус поможет «вернуть» Крым Украине
Бывшие послы считают, что прессинг по отношению к России поможет остановить войну на Донбассе и вынудит Москву отдать Крым Украине.
Общество
Европа согласовала план по спасению экономики
8 апреля сообщалось о провале переговоров о пакете мер на 500 миллиардов евро для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Политика
Опрос показал рост рейтинга одобрения работы Трампа до 46%
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.
Политика
Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»
В Сети появилось видео испытаний украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Ролик размещен на канале Defense Express Channel на YouTube.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» (на двигателе, изготовленном на «ОДК-Кузнецов») с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Экономика
Комитет Госдумы направляет запросы относительно состояния «Ростельмаша»
Москва, 9 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в профильные министерства и ведомства запросы относительно эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы.
Футбол
Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?»
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Технологии
Вышла бесплатная операционная система Simply Linux 9
Simply Linux 9 представляет собой очень нетребовательный к системным ресурсам дистрибутив с набором русифицированных программ, предназначенный как для профессионалов, так и для новичков, не знавших до сих пор Linux. как отмечают разработчики операционной системы, цель проекта Simply Linux — заинтересовать компьютерных пользователей, обеспечив им удобство работы и широкий набор ПО.
Политика
Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма
Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.