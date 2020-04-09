Коронавирус

Piter.tvPiter.tvСвердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции. Сейчас готовится соответствующий указ, рассказал глава региона в своём Instagram. По его словам, сейчас прорабатываются различные сценарии развития ситуации с ограничениями.
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Губернатор готовится смягчить режим самоизоляции

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