Коронавирус

REGNUMREGNUMСвердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»

Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.
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Высокинский: в Екатеринбурге не будут смягчать режим изоляции

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Евгений Куйвашев подпишет указ о смягчении ограничений для бизнеса

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Губернатор Куйвашев смягчает карантин на Урале. Прогноз URA.RU подтвердился

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Евгений Куйвашев смягчит ограничения для предпринимателей на период самоизоляции

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Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»

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Куйвашев готовит указ о смягчении режима самоизоляции в Свердловской области

Znak.com10:11
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Общество

Режим самоизоляции в Самаре могут продлить

Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
SamRU.ru 07:39
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 04:28
Общество

Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео

В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.
Lenta.ru 05:06
Политика

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

На прошлой неделе в столице Чехии Праге был демонтирован памятник нашему земляку Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Красный Север вчера в 04:34
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Здоровье

Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:33
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Газета.Ru 11:49
Общество

Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Ведомости 05:19
Происшествия

В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина два человека скончались от COVID-19.
Российская газета 09:34
Здоровье

Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 07:19
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
Здоровье

Губернатор поручил перепрофилировать медцентр «Решма» под задачи борьбы с COVID-19

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину проработать с Минздравом вопрос о перепрофилировании федерального медицинского центра «Решма» под задачи борьбы с распространением коронавируса.
IvanovoNews 10:21
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
РИА Новости 10:47
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Общество

Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем

Москва, 7 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем.
REGNUM 07 апреля в 12:40
Армия и оружие

В Ливии турецкие дроны пришли на помощь Сараджу

Аналогичный сценарий Анкара пыталась реализовать во время наступления на Идлиб в Сирии.
RuNews24.ru вчера в 01:13
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Финансы

Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Клопс 11:56
Общество

Московские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции

В московские суды поступило несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции.
Российская газета 09:16
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Футбол

УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020

УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Евро-футбол.ру 03:42
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Политика

Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
RT на русском 11:03
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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