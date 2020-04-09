Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Общество Режим самоизоляции в Самаре могут продлить Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.

Авто Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.

Политика В Праге снесли памятник маршалу Коневу На прошлой неделе в столице Чехии Праге был демонтирован памятник нашему земляку Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Здоровье Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Общество Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.

Общество Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Здоровье Губернатор поручил перепрофилировать медцентр «Решма» под задачи борьбы с COVID-19 Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину проработать с Минздравом вопрос о перепрофилировании федерального медицинского центра «Решма» под задачи борьбы с распространением коронавируса.

Общество Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".

Общество Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем Москва, 7 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем.

Армия и оружие Коронавирус поразил четвертый американский авианосец Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.

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Общество В России упрощается порядок регистрации безработных Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".

Футбол УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020 УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.