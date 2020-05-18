Коронавирус
REGNUMСвердловский губернатор назвал причину продления ограничений
Екатеринбург, 18 мая 2020, 19:27 — REGNUM Ведённые в Свердловской области из-за коронавируса ограничения продлены из-за вспышки COVID-19 в логистической фирме сети алкомаркетов «Красное и белое». Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.
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Как написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram, у 136 сотрудников компании из 232 протестированных на данный момент подтвердился коронавирус.Znak.com09:57
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