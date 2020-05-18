с чего всё началось

Екатеринбург, 18 мая 2020, 19:27 — REGNUM Ведённые в Свердловской области из-за коронавируса ограничения продлены из-за вспышки COVID-19 в логистической фирме сети алкомаркетов «Красное и белое». Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 26

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 78

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 53

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 60

Общество ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом Система здравоохранения в России не оказалась перегруженной в связи с распространением коронавируса: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 8

Футбол Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом» Как стало известно «Спорту День за Днем», ключевой вопрос, из-за которого затянулись переговоры главного тренера Сергея Семака и «Зенита» – это срок контракта.

Общество Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». 1,9K

Экономика Американские индексы идут вверх В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки пребывают в первой половине торгов на положительной территории благодаря воодушевляющим заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, а также известиям о значительном прогрессе в разработке вакцины от коронавируса.

Гаджеты Apple выпустила версии iOS 13.5 GM и iPadOS 13.5 GM Новая версия iOS 13.5 GM от Apple теперь доступна для разработчиков, наряду с iPadOS 13.5 GM.

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 35

Общество Куряне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом До конца мая жители Курской области смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции. 243

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Технологии СДЭК опровергла кражу данных 9 миллионов пользователей Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 58

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 19

Политика МИД Украины подготовил программу «деоккупации» Крыма Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что чиновники подготовили стратегию "деоккупации" Крымского полуострова, то есть его "возвращения" в состав Украины. 172

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65