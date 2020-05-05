Куйвашев сказал, что и сам хотел бы снять все ограничения, но нужно ещё время. «Первая неделя после длиных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим», — сказал глава. Лишь после этого можно будет поэтапно снимать запреты, уточнил руководитель.

Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений

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