Коронавирус

REGNUMREGNUMСвердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений

Куйвашев сказал, что и сам хотел бы снять все ограничения, но нужно ещё время. «Первая неделя после длиных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим», — сказал глава. Лишь после этого можно будет поэтапно снимать запреты, уточнил руководитель.
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