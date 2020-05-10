Общество

РИА НовостиРИА НовостиСвердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
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Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

ТАСС00:04

Свердловский губернатор объяснил, куда делись выплаты врачам за борьбу с COVID-19

Росбалтвчера в 17:51

Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам

Lenta.ruвчера в 12:15

Свердловский губернатор объяснил маленькие выплаты врачам низкой нагрузкой

News.ruвчера в 16:19

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

РИА Новостивчера в 16:03

Губернатор Куйвашев ответил врачу, пожаловавшемуся на выплаты

URA.Ruвчера в 16:31

«Обещали 80 тысяч, а дали 25»: губернатор объяснил врачу, почему тот получил маленькую путинскую доплату

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:23
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

BFM.ru вчера в 19:00
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Армия и оружие

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
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Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru 09 мая в 16:30
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk вчера в 05:05
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Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ вчера в 09:25
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Общество

Биолог объяснила причины ошибочных тестов на CОVID-19

По словам биолога, на первой стадии подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма.
РИА Новости вчера в 22:03
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
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Общество

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
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Футбол

Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня

Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии.
Спорт-Экспресс 00:12
Политика

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Германии и Южной Корее начало расти после ослабления ограничений

В Германии на прошлой неделе приостановили дальнейшее смягчение карантина в городе Косфельд на западе страны, после того, как выросло число случаев на местном предприятии.
Эхо Москвы вчера в 19:06
Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России 09 мая в 14:04
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru 09 мая в 15:00
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Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда 09 мая в 21:52
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
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Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру 09 мая в 06:15
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Андрей Бочаров провел рабочее заседание совета оперативного штаба

Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова функционирует в круглосуточном режиме, действуют оперативные штабы муниципальных образований.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области вчера в 07:58
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Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции

По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
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Армия и оружие

Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля

Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU вчера в 18:14
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Политика

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:19
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Происшествия

Власти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве

Известия вчера в 16:20
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Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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