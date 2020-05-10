Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиСвердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
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Евгений Куйвашев
У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время.
— Евгений Куйвашев, российский политикРИА Новости вчера в 16:03

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