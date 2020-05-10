Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиСвердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать691
Евгений Куйвашев
У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время.
— Евгений Куйвашев, российский политикРИА Новости вчера в 16:03

Подробнее о событии

Почему в Свердловской области врачам выплатили по 25 тысяч вместо 80: отвечает губернатор Куйвашев

КП - Екатеринбург00:51

Евгений Куйвашев объяснил врачу, почему он получил 25 тыс. вместо обещанных 80-ти

66.ru00:36

Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам

Lenta.ruвчера в 12:15

Свердловский губернатор объяснил маленькие выплаты врачам низкой нагрузкой

News.ruвчера в 16:19

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

РИА Новостивчера в 16:03

Губернатор Куйвашев ответил врачу, пожаловавшемуся на выплаты

URA.Ruвчера в 16:31

«Обещали 80 тысяч, а дали 25»: губернатор объяснил врачу, почему тот получил маленькую путинскую доплату

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:01, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

РИА Новости вчера в 02:44
206
Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
3,7K
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
5,1K
Футбол

Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас затронул тему даты возобновления сезона, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 18:25
Авто

АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran

Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
3
Политика

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
306
Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Известия вчера в 12:25
11
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
816
Наука

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
4,8K
Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
191
Происшествия

Задержан организатор хосписа в Красногорске

Российская газета 04:14
1
Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
111
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,8K
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
832
Общество

В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего

Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
1,3K
Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
115
Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
1
Политика

Intel и TSMC могут построить в США завод по производству чипов

На территории Америки уже действует несколько заводов по производству чипов, но самые энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит лишь Intel.
RuNews24.ru 01:30
6
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
44
Здоровье

Перенесший коронавирус врач рассказал о тяжелой форме заболевания

Live24 03:19
4
Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
1
Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
9
Технологии

Эксперт заподозрил SpaceX в желании выкупить главного конкурента

Ранее «Профиль» сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск обвинил конкурентов в зависимости от России.
Профиль вчера в 08:19
3
Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
195
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
21
Общество

В Госдуме отреагировали на осквернение постамента памятника Коневу

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на осквернение постамента монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 мая в 18:57
904
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
123
Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
2
Общество

Кабмин выделил 230 млн рублей на доплаты сотрудникам ФСИН

Правительство России выделило Федеральной службе исполнения наказаний более 230 млн рублей для денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений, работающих с лицами, заболевшими коронавирусом.
RT на русском вчера в 12:35
Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26
84
Как работают Яндекс.Новости?
Главное