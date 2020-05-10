Здоровье
РИА НовостиСвердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Оценить705
У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время.
— Евгений Куйвашев, российский политикРИА Новости вчера в 16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
«Обещали 80 тысяч, а дали 25»: губернатор объяснил врачу, почему тот получил маленькую путинскую доплату
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:23
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости вчера в 02:44
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас затронул тему даты возобновления сезона, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 18:25
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Известия вчера в 12:25
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Происшествия
Задержан организатор хосписа в Красногорске
Российская газета 04:14
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего
Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
Экономика
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Политика
Intel и TSMC могут построить в США завод по производству чипов
На территории Америки уже действует несколько заводов по производству чипов, но самые энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит лишь Intel.
RuNews24.ru 01:30
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Технологии
Эксперт заподозрил SpaceX в желании выкупить главного конкурента
Ранее «Профиль» сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск обвинил конкурентов в зависимости от России.
Профиль вчера в 08:19
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
Общество
В Госдуме отреагировали на осквернение постамента памятника Коневу
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на осквернение постамента монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 мая в 18:57
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Общество
Кабмин выделил 230 млн рублей на доплаты сотрудникам ФСИН
Правительство России выделило Федеральной службе исполнения наказаний более 230 млн рублей для денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений, работающих с лицами, заболевшими коронавирусом.
RT на русском вчера в 12:35
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26