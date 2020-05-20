Общество

REGNUMREGNUMСвердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии. Об этом в инстаграм написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

«Красное&Белое» не получала уведомлений касательно лицензии

ТАСС12:52

В «Красном и белом» ответили на предупреждение губернатора о возможном лишении лицензии

Znak.com11:47

«Свердловская область переживет без этой сети»: Евгений Куйвашев раскритиковал «Красное и Белое» за вспышку COVID-19

КП - Екатеринбург09:29

Свердловский губернатор пригрозил отозвать лицензию у сети «Красное и Белое»

Интерфакс10:55

Губернатор Свердловской области заявил о возможном отзыве лицензии у сети «Красное и белое»

Областная газета09:55

В «Красном и белом» ответили на критику Куйвашева, который пригрозил отзывом лицензии

Екатеринбург Онлайн12:21

Губернатор Куйвашев пригрозил закрыть все магазины «Красного и Белого» в Свердловской области

Екатеринбург в интернете09:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика

Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
39
Интернет

Facebook и Instagram запустили функцию онлайн-шопинга

Покупатели смогут найти магазины благодаря рекламным публикациям, которые переведут в каталог товаров либо на сайте организации, либо прямо в приложении.
РБК 10:38
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
33
Общество

Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
1
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
1,3K
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,7K
Шоу-бизнес

Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости

Аргументы недели 02:56
Здоровье

В омский роддом роженицу со схватками не пустили из-за температуры

Пишет Омск 13:26
20
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,7K
Происшествия

В Челябинской области патруль ГИБДД сбил женщину

Об инциденте рассказали местные жители и пользователи соцсетей, а также пресс-служба МВД по Челябинской области.
КП - Челябинск 13:30
6
Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит 11:17
16
Происшествия

На Украине под весом фуры рухнул мост

Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
5
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
195
Авто

К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
90
Общество

Костромичи начали оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет

Аурика Дроздник, директор Департамента по труду и социальной защите Костромской области: «Если ребенку на 1 января уже было 3 года или он родился 1 января три года назад, то выплата будет назначена с 1 января 2020 года, независимо от того, когда гражданин за ней обратится».
ГТРК Кострома 07:50
7
Киберспорт

Часть пользователей GTA 5 лишилась игры из-за читеров

По словам пользователей, некоторые читеры удивляли своим творческим подходом, так, один из них сконструировал огромного робота из самолетов и танков.
HotGeo 12:03
Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
457
Здоровье

Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
2
Экономика

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
РБК 10:15
23
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
329
Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
103
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
283
Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
72
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
170
Происшествия

В Альметьевске обнаружили тела восьмилетнего ребенка и его матери

Как сообщили в региональном управлении СК, тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри.
РБК вчера в 19:12
18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке

Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
1
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
788
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
327
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
54
Общество

Мишустин: Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется

Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 05:54
128
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное