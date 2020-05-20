Общество
REGNUMСвердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии. Об этом в инстаграм написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Губернатор Куйвашев пригрозил закрыть все магазины «Красного и Белого» в Свердловской области
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