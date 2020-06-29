с чего всё началось

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил введенный режим самоизоляции в регионе до 6 июля. Ограничения распространены для людей в возрасте старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями.

Свердловский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 6 июля

Гаджеты Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards Сегодня компания Apple назвала имена лауреатов премии Apple Design Award.

Общество Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа. 76

Политика Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане Публикация американской The New York Times о действиях России в Афганистане против американских военных вызвала ажиотаж среди политиков-демократов в США.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии. 4

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. 964

Общество Меркель объяснила отсутствие маски на публике Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила отсутствие у себя медицинской маски на публике. 3

Культура Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. 8

Футбол В АПЛ обнаружен один заболевший коронавирусом По результатам очередной серии тестов на коронавирус среди футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) был обнаружен один положительный результат.

Общество МАГАТЭ оценило опасность повышения радиации в Северной Европе Небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Армия и оружие «До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности. 8

Политика Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти» Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News. 2

Общество В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда. 202

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 1,3K

Общество Мишустин изменил правила льготного автокредитования Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства. 68

Происшествия В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти. 13