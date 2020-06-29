Коронавирус

Urbc.RuUrbc.RuСвердловский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 6 июля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил введенный режим самоизоляции в регионе до 6 июля. Ограничения распространены для людей в возрасте старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил
 о продлении до 6 июля режима самоизоляции для людей старше 65 лет в связи с распространением коронавируса.
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