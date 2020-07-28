с чего всё началось

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. Об этом 29 июля на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Политика Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.

Гаджеты Intel хорошо поработала над графикой новых процессоров. Core i7-1165G7 обходит Core i7-1065G7 на 70% О характеристиках нового GPU говорить с полной уверенностью не приходится, но в распоряжении мобильных GPU Intel Iris Xe ожидается 96 вычислительных блоков и 768 потоковых процессоров, а частота GPU составит 1,3 ГГц.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Шоу-бизнес Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина "В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу. 29

Происшествия Для студента из США запросили почти 10 лет за нападение на полицейских в Москве Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

Происшествия Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Футбол «Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 380

Происшествия Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских Расследование дела бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, завершено.

Общество Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде «Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора. 183

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Шоу-бизнес Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности. 1

Общество Китай начал строительство второй ветки газопровода из России Пекин, 28 июля 2020, 16:15 — REGNUM Китайская сторона приступила к строительству южной ветки газопровода из России, сообщает 28 июля Синьхуа со ссылкой на заявление корпорации National Petroleum & Gas Pipe Network Group. 3

Общество С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР. 1,9K

Игры Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры. 598