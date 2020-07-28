Общество
ИзвестияСвердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. Об этом 29 июля на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
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с чего всё началось
Как сообщил глава Среднего Урала на своей странице в соцсети Instagram, предыдущий министр Андрей Цветков отправлен в отставку с поста руководителя ведомства и назначен советником губернатора по вопросам медицины.Znak.com05:50
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Сменили Андрея на Андрея. Кто станет новым министром здравоохранения Свердловской области
ВСЁ БУДЕТ!вчера в 07:26
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.
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Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
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Intel хорошо поработала над графикой новых процессоров. Core i7-1165G7 обходит Core i7-1065G7 на 70%
О характеристиках нового GPU говорить с полной уверенностью не приходится, но в распоряжении мобильных GPU Intel Iris Xe ожидается 96 вычислительных блоков и 768 потоковых процессоров, а частота GPU составит 1,3 ГГц.
iXBT.com 09:22
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Шоу-бизнес
Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг
В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
Для студента из США запросили почти 10 лет за нападение на полицейских в Москве
Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс 08:17
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
Происшествия
Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 06:44
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Кино
The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»
Отмечается, что в фильме актрисе уделят второстепенную роль.
Evo-rus.com 09:27
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Путешествия
Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей
Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Znak.com 06:10
Происшествия
Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских
Расследование дела бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, завершено.
Газета.Ru 09:12
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
Bimru.ru 05:47
Общество
Китай начал строительство второй ветки газопровода из России
Пекин, 28 июля 2020, 16:15 — REGNUM Китайская сторона приступила к строительству южной ветки газопровода из России, сообщает 28 июля Синьхуа со ссылкой на заявление корпорации National Petroleum & Gas Pipe Network Group.
REGNUM вчера в 09:15
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Наука
Физики предсказали коллапс человечества с вероятностью в 90%
Физики-теоретики заявили, что если человечество продолжит двигаться в прежнем направлении, то в 90% наша цивилизация исчезнет с лица Земли.
МедиаПоток 08:30
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Необходимо чаще мыть руки с мылом, купаться только на оборудованных пляжах и следить за качеством потребляемой воды, овощей, фруктов, сообщает у себя на официальном сайте Роспотребнадзор.
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Экс-начальник УФСИН признан виновным по делу об убийстве куратора строительства «Крестов»
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