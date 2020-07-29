с чего всё началось

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. Об этом 29 июля на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Здоровье ЕК подписала контракт на поставку препарата против COVID-19 ремдесивир Еврокомиссия (ЕК) подписала контракт с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences на поставки препарата против коронавируса ремдесивир.

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. 581

Здоровье Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах вируса гриппа Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя. 1

Общество Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 1

Политика МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. 134

Футбол «Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А "Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Экономика Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах. 55

Футбол Сергей Юран останется главным тренером «Химок» Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Общество Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55% "Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении. 137

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Футбол Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака» Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.

Политика Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября. 8

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 744

Происшествия На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. 797

Экономика «Интер РАО» вновь запустит опционную программу Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.