Общество

ИзвестияИзвестияСвердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. Об этом 29 июля на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
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Как сообщил глава Среднего Урала на своей странице
 в соцсети Instagram, предыдущий министр Андрей Цветков отправлен в отставку с поста руководителя ведомства и назначен советником губернатора по вопросам медицины.
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