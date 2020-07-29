Общество
ИзвестияСвердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. Об этом 29 июля на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Как сообщил глава Среднего Урала на своей странице в соцсети Instagram, предыдущий министр Андрей Цветков отправлен в отставку с поста руководителя ведомства и назначен советником губернатора по вопросам медицины.Znak.com05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Стала известна судьба уволенного министра здравоохранения Свердловской области
КП - Екатеринбург05:54
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:54, Ашберн
Здоровье
ЕК подписала контракт на поставку препарата против COVID-19 ремдесивир
Еврокомиссия (ЕК) подписала контракт с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences на поставки препарата против коронавируса ремдесивир.
Известия 06:59
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Футбол
«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
ТАСС Спорт 04:24
Здоровье
Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах вируса гриппа
Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя.
Доктор Питер 07:37
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:43
Политика
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru вчера в 16:40
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Футбол
Сергей Юран останется главным тренером «Химок»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
Чемпионат 07:22
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых европейских странах выявлены признаки второй волны коронавируса.
МордовМедиа вчера в 18:51
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Политика
Глава Владимира Ольга Деева ушла в отставку по собственному желанию
Глава города Владимира Ольга Деева подала в отставку по собственному желанию.
ТАСС 05:55
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Футбол
Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака»
Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.
Sports.ru 07:03
Политика
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
РИА Новости 04:49
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
В Саратове наркоман получил пожизненный срок за гибель полицейского
СаратовБизнесКонсалтинг 07:29
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Общество
В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца лета
В Севастополе в режиме карантина продолжат работать учреждения социального обслуживания - интернаты для детей и пожилых людей.
Российская газета 06:55