Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал жителей региона с 1 по 11 мая носить маски или респираторы в транспорте и других общественных местах. Такие изменения он внес в свой указ о введении режима повышенной готовности.

Свердловский губернатор ввел масочный режим с 1 по 11 мая

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