Коронавирус

Znak.comZnak.comСвердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе

Расхождения в статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области и больниц региона по числу пациентов с коронавирусом связаны с несовершенной системой учета больных, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
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В оперштабе Свердловской области рассказали о многократно учтенных больных коронавирусом

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Свердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе

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В Свердловской области объяснили расхождение данных в статистике по COVID

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«Регистрируют по три-четыре раза». Креков опроверг занижение числа больных коронавирусом

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Вице-губернатор объяснил, откуда в коронавирусной статистике по области взялись «неучтенные» больные

66.ru07:47
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
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Происшествия

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Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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Газета.Ru 12:46
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Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
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Армия и оружие

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Общество

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Религия

Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

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Soccer.ru 13:56
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Шоу-бизнес

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Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
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Космос

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Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

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Общество

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Квят пообещал прибавить в квалификации

В оставшееся до квалификации время инженеры и механики «Альфа Таури» постараются найти необходимый баланс в настройках, чтобы в субботу россиянин смог прибавить еще.
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Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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