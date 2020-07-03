Расхождения в статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области и больниц региона по числу пациентов с коронавирусом связаны с несовершенной системой учета больных, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Свердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе

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