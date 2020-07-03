Коронавирус

Znak.comZnak.comСвердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе

Расхождения в статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области и больниц региона по числу пациентов с коронавирусом связаны с несовершенной системой учета больных, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
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В статистику по коронавирусу не попала половина пациентов. Свердловские власти объяснили, почему

URA.Ru09:12

В оперштабе Свердловской области рассказали о многократно учтенных больных коронавирусом

Интерфакс09:12

Свердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе

Znak.com07:48

«Регистрируют по три-четыре раза». Креков опроверг занижение числа больных коронавирусом

ФедералПресс08:02

На Среднем Урале ответили, есть ли искажения в статистике по коронавирусу

REGNUM07:58

«Искажений данных у нас нет». Вице-губернатор Павел Креков прокомментировал информацию о занижении статистики по коронавирусу

АН Между строк08:24

Вице-губернатор объяснил, откуда в коронавирусной статистике по области взялись «неучтенные» больные

66.ru07:47
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Армия и оружие

Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»

Lenta.ru 03:15
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Общество

В честь звания «Город трудовой доблести» в Перми запустят фейерверк

Пермь, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM В Перми присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» отметят торжественным фейерверком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
REGNUM 05:07
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Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
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Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
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Единоборства

Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
News.ru 10:44
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
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Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Политика

ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31
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Религия

Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
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Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
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Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
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Футбол

Экс-форвард «Ливерпуля» Милан Барош завершил карьеру в 38 лет

Нападающий «Баника» Милан Барош объявил о завершении карьеры.
Матч ТВ 09:51
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
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Происшествия

Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти

Московский Комсомолец 07:42
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
7,1K
Общество

Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно

3 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил действующий режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции до 7 июля включительно.
Блокнот Воронеж 09:16
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Происшествия

Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой

По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Гаджеты

Oppo Find X2 возглавил рейтинг самых быстрых смартфонов

Рейтинг самых быстрых смартфонов в июне возглавил Oppo Find X2 Pro. Составлен он был экспертами портала AnTuTu, передает iXBT.com.
Shraibikus News 03:41
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Политика

За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей

В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
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Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
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Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

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