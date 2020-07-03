Коронавирус
Znak.comСвердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе
Расхождения в статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области и больниц региона по числу пациентов с коронавирусом связаны с несовершенной системой учета больных, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
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Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году
Vprognoze.ru 04:11
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Политика
Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ
Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
RT на русском 14:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Игры
Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК
Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК.
Вести.Ru 13:19
Общество
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
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«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
Советский спорт 10:55
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Армия и оружие
В госдепе США заявили о желании Китая «удвоить ядерный потенциал»
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.
REGNUM 15:09
Футбол
Испанский журналист назвал главную проблему Смолова
Испанский журналист Игнасио Ортега Васало назвал главную проблему игрока "Сельты" Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:24
Политика
Суд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе свидетеля
Запрос о допросе свидетеля, расследовавшего гибель пилота Владислава Волошина в деле о крушении рейса MH17, отклонил Суд Нидерландов, 3 июля заявил председатель суда Хендрик Стинхейс.
ИА Красная Весна 14:41
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомости 05:43
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным Днем Конституции
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова высказала предложение объявить 1 июля Днем Конституции и сделать его выходным.
Московский Комсомолец 05:08
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Общество
Станцию берлинской подземки переименуют в честь Глинки
В публикации компании говорится, что железная дорога слишком долго использовала подобные названия, теперь пришло время положить этому конец.
Телеканал Санкт-Петербург 15:28
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Итоги голосования за поправки в Конституцию в Кремле считают триумфом.
Городовой 13:57
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
РБК 14:41
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В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Гаджеты
В РФ смартфоны Honor без сервисов Google стали популярнее в 8 раз
Устройства Honor без сервисов Google в России стали намного популярнее, почти в восемь раз.
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