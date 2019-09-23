Поправки предполагают поднять прожиточный минимум в сумме на 265 рублей (увеличение в июле составило бы лишь 127 рублей). Таким образом, согласно новой редакции документа, с 1 января 2020 года прожиточный минимум свердловских пенсионеров будет составлять 9,3 тысячи рублей.

Футбол Стало известно, почему Шюррле не сыграл с «КамАЗом» Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа» из-за болезни.

Политика Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

Политика Лавров сообщил об отказе в американской визе Рогозину В список россиян, которым отказали в выдаче американской визы для поездки на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, входит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Происшествия Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.

Политика Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Политика Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп.

Авто Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.

Политика Зеленский назвал Трампа «великим наставником» Президент Украины Владимир Зеленский во время июльского разговора с президентом США Дональдом Трампом признался, что перенял опыт американского лидера, чтобы его партия выиграла в парламентских выборах и назвал его «великим наставником».

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Политика В НАТО назвали нереальным предложение России о моратории на РСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако считает это "нереальным, поскольку Москва развернула ракету SSC-8".

Происшествия В Кирове подросток планировал массовое убийство в школе Трагедию удалось предотвратить. В Кирове подросток планировал массовое убийство в школе.

Политика Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Футбол Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы» Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.

Финансы Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.

Армия и оружие СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

Шоу-бизнес Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить» Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Технологии Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.