Экономика
УралинформбюроСвердловским пенсионерам пересмотрели прожиточный минимум
Поправки предполагают поднять прожиточный минимум в сумме на 265 рублей (увеличение в июле составило бы лишь 127 рублей). Таким образом, согласно новой редакции документа, с 1 января 2020 года прожиточный минимум свердловских пенсионеров будет составлять 9,3 тысячи рублей.
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Свердловские власти решили пересмотреть прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год
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