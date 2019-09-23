Экономика

УралинформбюроУралинформбюроСвердловским пенсионерам пересмотрели прожиточный минимум

Поправки предполагают поднять прожиточный минимум в сумме на 265 рублей (увеличение в июле составило бы лишь 127 рублей). Таким образом, согласно новой редакции документа, с 1 января 2020 года прожиточный минимум свердловских пенсионеров будет составлять 9,3 тысячи рублей.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:29, Вашингтон
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