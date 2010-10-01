Религия

URA.RuURA.RuСвердловской области выдадут автомобильный код 666. Позиция РПЦ

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В ближайшее время Свердловская область получит автомобильный код 666, который называется «числом зверя» и ассоциируется православными с дьяволом. По данным ТАСС, соответствующий приказ уже подписан.
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Город бесов: Екатеринбург и область получат автомобильный код 666

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Свердловской области выдадут автомобильный код 666. Позиция РПЦ

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