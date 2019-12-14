Политика
RT на русскомЭкс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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Происшествия
В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области
Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
Музыка
Шнуров начал критиковать Гагарину в эфире шоу «Голос»
Известный музыкант, наставник шоу "Голос" Сергей Шнуров вступил в словесную перепалку с коллегой по шоу Полиной Гагариной.
Биатлон
Драчёв объяснил ситуацию с биатлонистом Бабиковым
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ
Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника
Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.
Футбол
Реал Сосьедад — Барселона 2:2
Политика
С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину
Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Политика
Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Армия и оружие
Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью
В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
Футбол
Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Футбол
«Зенит» имеет предложения от клуба Бекхэма по Дриусси и Краневиттеру
Команда MLS «Интер Майами», владельцем которой является Дэвид Бекхэм, сделала предложения «Зениту» по полузащитнику Матиасу Краневиттеру и форварду Себастьяну Дриусси.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Происшествия
Полиция возбудила дело после обстрела машины рэперов в Липецке
Полиция Липецка возбудила дело о хулиганстве в отношении мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали рэперы HammAli & Navai из машины.
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.