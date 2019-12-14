Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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Экс-президента Судана осудили за коррупцию на два года

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Осужденному за коррупцию экс-президенту Судана сократили тюремный срок в пять раз

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В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы

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Суд приговорил бывшего президента Судана за коррупцию

РБК05:09

Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию

Коммерсантъ05:00

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

RT на русском05:18
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В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
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Шнуров начал критиковать Гагарину в эфире шоу «Голос»

Известный музыкант, наставник шоу "Голос" Сергей Шнуров вступил в словесную перепалку с коллегой по шоу Полиной Гагариной.
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Драчёв объяснил ситуацию с биатлонистом Бабиковым

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.
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Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
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О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
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МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

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МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника

Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.
РИА Новости 09:02
Футбол

Реал Сосьедад — Барселона 2:2

Спорт-Экспресс 11:50
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С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину

Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
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Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 07:46
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
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Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы

Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
News.ru 07:07
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

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Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 12:19
Футбол

Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Футбол

«Зенит» имеет предложения от клуба Бекхэма по Дриусси и Краневиттеру

Команда MLS «Интер Майами», владельцем которой является Дэвид Бекхэм, сделала предложения «Зениту» по полузащитнику Матиасу Краневиттеру и форварду Себастьяну Дриусси.
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В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
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Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

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Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
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Происшествия

Полиция возбудила дело после обстрела машины рэперов в Липецке

Полиция Липецка возбудила дело о хулиганстве в отношении мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали рэперы HammAli & Navai из машины.
Известия 09:39
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

РБК 12:08
Общество

В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Lenta.ru 10:05
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