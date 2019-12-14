Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Биатлон Драчёв объяснил ситуацию с биатлонистом Бабиковым Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Политика О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.

Политика МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.

Политика Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.

Политика Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Футбол Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.

Политика В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.