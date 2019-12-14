Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум года лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает Associated Press. Из-за возраста экс-президент будет отправлен не в тюрьму, а в исправительное учреждение.

Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам за коррупцию

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