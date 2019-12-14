Политика

ДождьДождьСвергнутого президента Судана приговорили к двум годам за коррупцию

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум года лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает Associated Press. Из-за возраста экс-президент будет отправлен не в тюрьму, а в исправительное учреждение.
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Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам за коррупцию

Дождь05:13

Осужденному за коррупцию экс-президенту Судана сократили тюремный срок в пять раз

ТАСС05:27

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

RT на русском05:18

Экс-президента Судана осудили за коррупцию на два года

Интерфакс06:04

Суд приговорил бывшего президента Судана за коррупцию

РБК05:09

Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию

Коммерсантъ05:00

В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы

РИА Новости04:48
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Наука

Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Российская газета 08:50
Политика

Губернатор Еврейской автономной области Левинталь ушел в отставку

Сообщается, что Левинталь ушел в отставку по собственному желанию.
REGNUM 12 декабря в 10:41
Армия и оружие

В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек

В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 15 человек.
Известия 10:55
Общество

Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Газета.Ru вчера в 09:18
Культура

Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
РИА Новости 08:13
Общество

Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин на открытии школы

РИА Новости 09:00
Биатлон

Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету в Хохфильцене

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал состав команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене.
Sportbox.RU 09:57
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

RT на русском 11:02
Политика

МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Коммерсантъ 07:19
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv вчера в 07:50
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Политика

Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Российская газета 10:19
Наука

Социальные связи помогают макакам обрести долголетие

Ученые Университета Эксетера (Великобритания) выяснили, что социальные связи помогают макакам обрести долголетие.
МедиаПоток 07:37
Общество

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Политика

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:18
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
РИА Новости 10:18
Происшествия

В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати

Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:25
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Биатлон

Глава СБР: «В ближайшее время Поршнева и Шевнина получат приглашение в основную команду»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о предстоящих измненениях в составе основной женской сборной.
Матч ТВ 10:32
Общество

Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов

Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
DP.RU вчера в 11:37
Гаджеты

Xiaomi зарабатывает копейки даже на новейшем Redmi K30 5G

На днях компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30, который в очередной раз удивил своей ценой.
iXBT.com 06:32
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка»

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец 10:21
Спорт

Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

Советский спорт вчера в 04:57
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Политика

Швейцарские СМИ сочли «двойной пощечиной» Турции решения конгресса США

Журналист Neue Zürcher Zeitung пишет, что наконец-то конгресс США отреагировал и «отвесил Турции двойную пощечину».
Взгляд.ру 06:27
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

РБК вчера в 17:33
Культура

Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина

Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
News.ru 10:01
Политика

В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.
Газета.Ru 09:24
Политика

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
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