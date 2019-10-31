Культура

Lenta.ruLenta.ruСветлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов. «Прожекторперисхилтон» вернулся в эфир Первого 4 марта 2017 года, но перестал выпускаться в том же году — последний выпуск программы вышел 23 декабря.
Читать в источнике
Комментировать165
с чего всё началось

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК02:00

Подробнее о событии

Мартиросян ответил Светлакову на слова о цензуре «Прожекторперисхилтон»

РБК09:35

Первый канал назвал причину закрытия передачи «Прожекторпэрисхилтон»

ТАСС05:39

Мартиросян списал на расстройство психики слова Светлакова о цензуре

Lenta.ru09:25

Светлаков связал закрытие «Прожекторперисхилтон» с цензурой

Коммерсантъ06:50

Юмористическое шоу «Прожекторпэрисхилтон» закрылось из-за цензуры на «Первом» — уверяет один из его бывших ведущих

Эхо Москвы11:09

Мартиросян поспорил со Светлаковым о цензуре на «Первом канале»

URA.Ru09:30

Светлаков заявил, что «Прожекторперисхилтон» закрыли из‑за цензуры. Первый канал это отрицает

Афиша Daily04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

ТАСС 08:40
Хоккей

Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

РБК вчера в 03:08
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 09:06
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Происшествия

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

Российская газета 11:08
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Футбол

«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время

Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика

США готовятся ввести санкции против Испании за помощь Венесуэле

Администрация Дональда Трампа намерена ввести санкции в отношении Испании за помощь венесуэльскому режиму Николаса Мадуро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Profinance.ru 09:19
Происшествия

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
МР7.ру 09:33
Политика

Рада впервые разрешила снять неприкосновенность с депутата

Верховная рада Украины поддержала снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для возможности привлечь его к уголовной ответственности.
Взгляд.ру 06:49
Политика

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Политика

Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Политсовет 06:11
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Армия и оружие

СУ-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 11:02
Общество

Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино в офшорах

Как следует из отчета надзорного ведомства, система господдержки российского кино непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят в офшоры.
Газета.Ru 04:18
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Наука

Ученые выявили причину тяги к алкоголю

Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews 10:18
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 06:13
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Гаджеты

До презентации стали известны все особенности Xiaomi Mi CC9 Pro

Srnsk 29 октября в 06:36
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Марсель»

«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции.
Евро-футбол.ру вчера в 18:00
Общество

FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen обсуждают возможность слияния

Тарантас Ньюс вчера в 02:14
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта спортсмены из Белоруссии утратили статус легионеров.
РИА Новости 09:40
Гаджеты

Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса

3DNews 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Светлаков
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН «Уральские пельмени».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Прожекторперисхилтон
Телепередача (12+)
«Прожектор Пэрис Хилтон» - проект Первого канала, ведущими которого стали Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Саша Цекало и Сергей Светлаков. Это программа, где нет ничего обязательного. Ведущие делают практически все, что хотят. Обсуждают темы, которые интересны зрителям, проводят «политинформацию» для населения. На столе в студии разложено много газет - ведь где еще, как не в свежих газетах, черпать актуальные новости, которые произошли на прошедшей неделе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное