Культура
Lenta.ruСветлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов. «Прожекторперисхилтон» вернулся в эфир Первого 4 марта 2017 года, но перестал выпускаться в том же году — последний выпуск программы вышел 23 декабря.
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с чего всё началось
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.РБК02:00
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