Культура

Lenta.ruLenta.ruСветлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов. «Прожекторперисхилтон» вернулся в эфир Первого 4 марта 2017 года, но перестал выпускаться в том же году — последний выпуск программы вышел 23 декабря.
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с чего всё началось

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК02:00

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Светлаков связал закрытие «Прожекторперисхилтона» с цензурой

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URA.Ru04:51

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Lenta.ru04:40

Первый канал отрицает, что юмористическая передача «Прожекторперисхилтон» была закрыта по цензурным соображениям

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«Прожектор Пэрис Хилтон» - проект Первого канала, ведущими которого стали Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Саша Цекало и Сергей Светлаков. Это программа, где нет ничего обязательного. Ведущие делают практически все, что хотят. Обсуждают темы, которые интересны зрителям, проводят «политинформацию» для населения. На столе в студии разложено много газет - ведь где еще, как не в свежих газетах, черпать актуальные новости, которые произошли на прошедшей неделе.
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