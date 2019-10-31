Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.

с чего всё началось

Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов. «Прожекторперисхилтон» вернулся в эфир Первого 4 марта 2017 года, но перестал выпускаться в том же году — последний выпуск программы вышел 23 декабря.

Политика Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.

Происшествия В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.

Экономика Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта "Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.

Происшествия Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Общество Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Политика Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения.

Происшествия В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.

Шоу-бизнес Рудковская и Собчак представили новое реалити-шоу «ЯнаСупер» Проект гостям представили главная героиня реалити Яна Рудковская и генеральный продюсер телеканала Ксения Собчак.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова считает себя плохой мамой Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.

Общество В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Шоу-бизнес Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком» Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.

Здоровье Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.

Происшествия В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев провел дуэль взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом - обладателем поясов трех организаций.

Кино Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.