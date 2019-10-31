Культура
Lenta.ruСветлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов. «Прожекторперисхилтон» вернулся в эфир Первого 4 марта 2017 года, но перестал выпускаться в том же году — последний выпуск программы вышел 23 декабря.
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с чего всё началось
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.РБК02:00
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В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
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Национальная служба новостей вчера в 11:11
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Дни24 вчера в 02:53
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Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
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В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
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Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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Кино
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