Культура

Lenta.ruLenta.ruСветлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Актер Сергей Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Светлаков отметил, что ему обидно, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана, но тут же рассказал ее у Ивана Урганта.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Гусман прокомментировал ситуацию с вырезанной шуткой Светлакова из КВН

Народные новости07:07

Гусман прокомментировал слова Светлакова о вырезанной из КВН шутке

РИА Новости06:29

Юлий Гусман не заметил юмора в шутке Светлакова на шоу Урганта: в зале ни один человек не смеялся

Говорит Москва04:21

Гусман предположил, почему шутку «Уральских пельменей» вырезали из эфира

News.ru07:00

Гусман назвал вырезающих шутки в КВН «ублюдками»

Lenta.ru05:00

Гусман объяснил, как шутка Светлакова в его адрес пропала из эфира Первого канала

URA.Ru05:51

Светлаков на шоу Урганта рассказал шутку, вырезанную из эфира КВН, который снимали в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайнвчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Газета.Ru 03:40
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

РБК вчера в 14:42
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Политика

Зеленский поручил снизить в декабре тарифы для населения

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству снизить тарифы на отопление для населения страны уже в декабре.
Украина.ру 07:02
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Происшествия

Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
РБК 05:33
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец 28 ноября в 03:42
Происшествия

Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Коммерсантъ 07:28
Гаджеты

Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Актуальные Новости 28 ноября в 06:16
Футбол

Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд

На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
Спорт день за днем вчера в 10:27
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве

Sport24.ru 06:55
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Здоровье

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета 02:27
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости 28 ноября в 09:55
Авто

Названы изменения в России для автомобилистов с 1 декабря

Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Новые автомобили 01:32
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Происшествия

Тучный сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета

Сын Никаса Сафронова заявил, что не удивлен, но собирается подавать в суд на автора ролика.
Gazeta.SPb 27 ноября в 14:38
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Авто

Российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

В первом квартале 2020 года начнется производство российских трехдверных электрокаров Zetta.
АМИТЕЛ 05:46
Политика

Путин пообещал навести порядок на телевидении

По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Pravda.Ru 02:22
Футбол

Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»

Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Газета.Ru 07:41
Футбол

Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона.
Спорт-Экспресс 07:17
Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
REGNUM вчера в 12:20
Футбол

Родри: «Все команды в АПЛ могут вас победить»

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против "Ньюкасла".
Soccer.ru 05:42
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Светлаков
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН «Уральские пельмени».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юлий Гусман
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель. Основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии «Ника», постоянный член жюри КВН, член президиума Российского еврейского конгресса. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный артист Азербайджана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное