Культура

Lenta.ruLenta.ruСветлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Актер Сергей Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Светлаков отметил, что ему обидно, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана, но тут же рассказал ее у Ивана Урганта.
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Юлий Гусман
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Советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель. Основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии «Ника», постоянный член жюри КВН, член президиума Российского еврейского конгресса. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный артист Азербайджана.
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