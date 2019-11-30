с чего всё началось

Актер Сергей Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Светлаков отметил, что ему обидно, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана, но тут же рассказал ее у Ивана Урганта.

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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