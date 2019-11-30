Культура

Lenta.ruLenta.ruСветлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Актер Сергей Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Светлаков отметил, что ему обидно, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана, но тут же рассказал ее у Ивана Урганта.
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с чего всё началось
Ранее Сергей Светлаков в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале
 заявил, что КВН вырезал его шутку про Юлия Гусмана на выступлении "Встречи выпускников" в Екатеринбурге.
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