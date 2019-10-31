Культура
РБКСветлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
В декабре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты «Прожекторперисхилтон» с участием соведущих программы Сергея Светлакова, Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Известный российский диетолог смогла объяснить, почему тыкву нужно есть 80% россиян, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал откровенную сцену с женой
Поклонники Гарика Харламова набросились на комика с претензиями в том, что он разрешил супруге сниматься в постельных сценах.
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Общество
В Нью-Йорке решили запретить торговать фуа-гра
Штраф предусмотрен в размере двух тысяч долларов. По данным издания, фуа-гра подают примерно в тысяче ресторанов Нью-Йорка.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Футбол
Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.
Кино
Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа
Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».
Гаджеты
Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда
Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Происшествия
В Ростовской области полицейский ранил подростка
При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
Общество
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
Происшествия
В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
Политика
Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Происшествия
СКР проверяет видео с избиением ребенка в детском саду в Ярославле
Политика
Американские конгрессмены признали геноцид армян
Палата представителей Конгресса США 29 октября приняла решение признать массовое убийство армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.
Политика
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Армия и оружие
«Азов» и «Нацкорпус» выполнили ультиматум Зеленского по Золотому: «Не хотим испытывать нервы», - заявление
Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин заявил, что пока представители его организации останутся в Золотом для контроля за ситуацией, передает Российский Диалог.