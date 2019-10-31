Культура

РБКРБКСветлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

В декабре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты «Прожекторперисхилтон» с участием соведущих программы Сергея Светлакова, Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна.
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с чего всё началось

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК02:00

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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец05:22

Светлаков заявил, что «Прожекторперисхилтон» закрыли из‑за цензуры

Афиша Daily04:09

На Первом канале опровергают слова Сергея Светлакова о том, что «Прожекторперисхилтон» был закрыт из-за цензуры

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Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре в «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru04:40

«Первый» ответил Светлакову на обвинения в цензуре «Прожекторперисхилтон»

РБК04:03

Светлаков: «Прожекторперисхилтон» закрыли из-за несоответствия формату

REGNUM02:39
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Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
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При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

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Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

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Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
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Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин заявил, что пока представители его организации останутся в Золотом для контроля за ситуацией, передает Российский Диалог.
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Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН «Уральские пельмени».
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Прожекторперисхилтон
Телепередача (12+)
«Прожектор Пэрис Хилтон» - проект Первого канала, ведущими которого стали Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Саша Цекало и Сергей Светлаков. Это программа, где нет ничего обязательного. Ведущие делают практически все, что хотят. Обсуждают темы, которые интересны зрителям, проводят «политинформацию» для населения. На столе в студии разложено много газет - ведь где еще, как не в свежих газетах, черпать актуальные новости, которые произошли на прошедшей неделе.
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