Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти
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Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти
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Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала к отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода
» обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Новости за ночь: Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти с поста
Национальная служба новостей00:30