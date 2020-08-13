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BFM.ru
BFM.ru

Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала к отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода
» обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Коммерсантъвчера в 16:05
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Эхо Москвы

В Минске с утра выстраиваются цепи солидарности несогласных с итогами президентских выборов

Эхо Москвы04:03
Национальная служба новостей

Новости за ночь: Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти с поста

Национальная служба новостей00:30
Коммерсантъ

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич предложила Лукашенко «уйти красиво»

Коммерсантъвчера в 16:05
Газета.Ru

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста

Газета.Ru17:13
РБК

Лауреат Нобелевской премии предложила Лукашенко «уйти, пока не поздно»

РБК17:08
Интерфакс

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Интерфаксвчера в 16:16
Lenta.ru

Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти в отставку

Lenta.ru17:48

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
РИА Новости02:57
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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