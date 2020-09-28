Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию по личным делам
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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, входящая в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, покинул территорию страны. Как проинформировала ее помощница Татьяна Тюрина, писательница вылетела в понедельник утром в Германию по своим личным делам.В источнике
С чего всё началось
Отъезд члена президиума белорусского координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич за границу не связан с уголовным делом в отношении организации, сообщает портал TUT.by
28 сентября.
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