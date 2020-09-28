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Российская газета
Российская газета

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию по личным делам

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, входящая в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, покинул территорию страны. Как проинформировала ее помощница Татьяна Тюрина, писательница вылетела в понедельник утром в Германию по своим личным делам.В источнике
С чего всё началось
Отъезд члена президиума белорусского координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич за границу не связан с уголовным делом в отношении организации, сообщает портал TUT.by
 28 сентября.
Известия10:44
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыта причина отъезда Алексиевич в Германию

Lenta.ru12:11
ТАСС

В КС белорусской оппозиции сообщили, что Алексиевич выехала на лечение

ТАСС10:50
РИА Новости

Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию

РИА Новости06:54
Интерфакс

В КС оппозиции заявили, что отъезд Алексиевич в ФРГ планировался давно

Интерфакс10:23
Коммерсантъ

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии

Коммерсантъ07:21
РБК

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

РБК06:58
Вести.Ru

Оппозиция объяснила отъезд Алексиевич из Белоруссии

Вести.Ru11:13
КП - Беларусь

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. С чем это связано?

КП - Беларусь08:12

Хирурги в Зеленограде удалили пациенту опухоли общим весом 4 кг

К врачам из городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде обратился мужчина, который думал, что у него в паху образовалась грыжа, но УЗИ показало объемное образование в брюшной полости и забрюшинном пространстве, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Московской области.
Хирурги в Зеленограде удалили пациенту опухоли общим весом 4 кг
РИАМО11:31

Су-27 подняли на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Пятый канал25 сентября в 20:31
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover24вчера в 03:11
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Возможность введения ограничений из-за коронавируса оценила Попова

Новые ограничения в России в связи с коронавирусом не введут только в том случае, если соотечественники будут соблюдать все рекомендации по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
Live2411:15
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О чём говорится в опубликованных Anonymous документах по Сирии

Хакерская группа Anonymous обнародовала документы частных организаций и британских госорганов, которые свидетельствуют о том, что власти Соединённого Королевства организовали масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на медийную поддержку сирийских боевиков.
RT на русском08:45