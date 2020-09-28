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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии

Нобелевский лауреат, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич улетела в Германию, сообщила ее помощница Татьяна Тюрина. По ее словам, отъезд госпожи Алексиевич никак не связан с уголовным делом против совета оппозиции.В источнике
С чего всё началось
Отъезд члена президиума белорусского координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич за границу не связан с уголовным делом в отношении организации, сообщает портал TUT.by
 28 сентября.
Известия10:44
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыта причина отъезда Алексиевич в Германию

Lenta.ru12:11
Коммерсантъ

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии

Коммерсантъ07:21
Вести.Ru

Оппозиция объяснила отъезд Алексиевич из Белоруссии

Вести.Ru11:13
Интерфакс

В КС оппозиции заявили, что отъезд Алексиевич в ФРГ планировался давно

Интерфакс10:23
ТАСС

В КС белорусской оппозиции сообщили, что Алексиевич выехала на лечение

ТАСС10:50
РБК

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

РБК06:58
РИА Новости

Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию

РИА Новости06:54
КП - Беларусь

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. С чем это связано?

КП - Беларусь08:12

Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан
Shraibikus News09:31
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Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Итоги учений «Кавказ-2020» и новые обвинения Запада в адрес России в подготовке агрессии

Чтобы минимизировать риски роста международной напряженности, министерство обороны России перед началом учений "Кавказ-2020" провело брифинг для всех иностранных военных атташе и даже пригласило на учения инспекторов нескольких стран НАТО, но, несмотря на это, Запад вновь обвинил Россию в подготовке агрессии против соседних государств.
Sputnik Южная Осетия11:02

В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPost08:00
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ru05:31
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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