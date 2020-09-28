Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии
Смотрите также
ФСБ задержала замглавы Евпатории за взятку в 10,5 млн рублей
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой певицу Ольгу Бузову
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Асмус подверглась критике за роль порноактрисы в новом фильме
Молодая жена Евгения Петросяна отравилась
В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана
Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии
Нобелевский лауреат, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич улетела в Германию, сообщила ее помощница Татьяна Тюрина. По ее словам, отъезд госпожи Алексиевич никак не связан с уголовным делом против совета оппозиции.В источнике
С чего всё началось
Отъезд члена президиума белорусского координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич за границу не связан с уголовным делом в отношении организации, сообщает портал TUT.by
28 сентября.
Подробнее о событии