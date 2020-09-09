Светлана Алексиевич заявила, что не собирается покидать Белоруссию
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Нобелевский лауреат по литературе и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что не намерена покидать Белоруссию.В источнике
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Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич
Газета.Ruвчера в 04:35