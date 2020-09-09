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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Светлана Алексиевич заявила, что не собирается покидать Белоруссию

Нобелевский лауреат по литературе и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что не намерена покидать Белоруссию.В источнике
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Интерфакс

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Интерфаксвчера в 04:45
Коммерсантъ

Алексиевич призвала прекратить давление на независимые СМИ в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 06:12
Известия

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич

Известиявчера в 04:47
РИА Новости

Алексиевич заявила, что не будет покидать Белоруссию

РИА Новостивчера в 06:04
ТАСС

Алексиевич заявила, что не хочет покидать Белоруссию

ТАССвчера в 05:35
Газета.Ru

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Газета.Ruвчера в 04:35
Эхо Москвы

В Белоруссии задержали, либо выдворили за границу всех членов президиума совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич

Эхо Москвывчера в 07:06
КП - Беларусь

«Вероятно, мне нужно собираться»: Светлана Алексиевич сказала про подозрительных людей возле дома и звонки в дверь

КП - Беларусьвчера в 06:57

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
RT на русскомвчера в 09:30
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ruвчера в 05:22

Транспортники наверстывают сокращенный бюджет

Бюджет КРТИ в 2021 году предлагается увеличить, добавив на ремонт автодорог (+8,3 млрд рублей к заложенным 5 млрд рублей), капитальный ремонт дорог (+ 1,8 млрд рублей к нынешним 0,7 млрд рублей), еще 0,5 млрд рублей предлагается дополнительно направить на устройство остановок в преддверии транспортной реформы.
Коммерсантъ Санкт-Петербург17:00