Светлана Алексиевич заявила, что не собирается покидать Белоруссию
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Нобелевский лауреат по литературе и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что не намерена покидать Белоруссию.В источнике
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