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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Светлана Алексиевич заявила, что не собирается покидать Белоруссию

Нобелевский лауреат по литературе и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что не намерена покидать Белоруссию.В источнике
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РИА Новости

Алексиевич заявила, что не будет покидать Белоруссию

РИА Новости06:04
Коммерсантъ

Алексиевич призвала прекратить давление на независимые СМИ в Белоруссии

Коммерсантъ06:12
Эхо Москвы

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич осудила нападки на независимые белорусские СМИ

Эхо Москвы05:30
Интерфакс

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Интерфакс04:45
ТАСС

Алексиевич заявила, что не хочет покидать Белоруссию

ТАСС05:35
Газета.Ru

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Газета.Ru04:35
Известия

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич

Известия04:47
КП - Беларусь

«Вероятно, мне нужно собираться»: Светлана Алексиевич сказала про подозрительных людей возле дома и звонки в дверь

КП - Беларусь06:57

Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости12:27
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В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
News.ru08:57
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости02:24
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Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАСС11:50
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