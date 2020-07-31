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CT news
CT news

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

В свет вышла новая композиция Светланы Лободы под названием «Boom Boom». На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Отметим, что по стилю клип находится где-то между идеями Little Big и Maruv.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Клип Лободы и Pharaoh за сутки собрал 139 тысяч дизлайков

РЕН ТВ19:07
7Дней.ру

Нелепая Собчак снялась в скандальном клипе Лободы

7Дней.рувчера в 04:00
Bimru.ru

Светлана Лобода презентовала провокационный клип с Pharaoh и Собчак

Bimru.ruвчера в 08:31
Экспресс газета

«Совсем не Boom Boom»: новый клип Лободы разочаровал поклонников

Экспресс газетавчера в 06:58
Телепрограмма

«Как это развидеть?!»: клип Лободы Boom Boom ставит рекорд по дизлайкам

Телепрограммавчера в 15:41
78.ru

«Детка любит boom-boom»: Собчак снялась в эротическом клипе Лободы – видео

78.ruвчера в 03:21
Актуальные Новости

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

Актуальные Новости30 июля в 10:34

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
CT news30 июля в 13:41
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В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»

Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUMвчера в 09:43
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБКвчера в 05:53
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