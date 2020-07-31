Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
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В свет вышла новая композиция Светланы Лободы под названием «Boom Boom». На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Отметим, что по стилю клип находится где-то между идеями Little Big и Maruv.В источнике
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