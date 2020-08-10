Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии
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По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.В источнике
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Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать. Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%.
РИА Новости04:36
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