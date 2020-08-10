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Говорит Москва
Говорит Москва

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать. Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%.
РИА Новости04:36
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Фонтанка.Ру

Штаб Тихановской готов к долговременному протесту

Фонтанка.Ру05:07
Московский Комсомолец

Тихановская взяла курс на долговременные протесты

Московский Комсомолец04:49
РЕН ТВ

Штаб Тихановской готов к долговременному протесту

РЕН ТВ04:33
Комсомольская правда

Тихановская считает себя победителем президентских выборов в Беларуси

Комсомольская правда05:43
Взгляд.ру

Штаб Тихановской заявил о готовности к долговременным протестам

Взгляд.ру04:39
Говорит Москва

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

Говорит Москва04:38
Znak.com

В штабе Тихановской заявили, что готовы на долговременный протест

Znak.com04:47

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Иммунолог назвал главную загадку коронавируса COVID-19

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что есть определенная группа людей, которая просто не может заразиться коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa05:43
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В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
РИА Новости08:30