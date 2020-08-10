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Говорит Москва
Говорит Москва

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать. Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%.
РИА Новости04:36
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Фонтанка.Ру

Штаб Тихановской готов к долговременному протесту

Фонтанка.Ру05:07
Московский Комсомолец

Тихановская взяла курс на долговременные протесты

Московский Комсомолец04:49
РБК

В штабе Тихановской не будут призывать к уличным протестам

РБКвчера в 14:58
Комсомольская правда

Тихановская считает себя победителем президентских выборов в Беларуси

Комсомольская правда05:43
Говорит Москва

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

Говорит Москва04:38
РИА Новости

В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

РИА Новости04:36
Znak.com

В штабе Тихановской заявили, что готовы на долговременный протест

Znak.com04:47

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Peaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).
Российская газета06:58
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