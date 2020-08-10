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Говорит Москва
Говорит Москва

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать. Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%.
РИА Новости04:36
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Фонтанка.Ру

Штаб Тихановской готов к долговременному протесту

Фонтанка.Ру05:07
Znak.com

В штабе Тихановской заявили, что готовы на долговременный протест

Znak.com04:47
Комсомольская правда

Тихановская не рассчитывала на жесткую реакцию властей на протесты

Комсомольская правда04:35
Говорит Москва

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

Говорит Москва04:38
РИА Новости

В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

РИА Новости04:36
Взгляд.ру

Штаб Тихановской заявил о готовности к долговременным протестам

Взгляд.ру04:39
РБК

В штабе Тихановской не будут призывать к уличным протестам

РБКвчера в 14:58

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
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Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Интерфакс05:26

Президент РФС обсудил с Федуном возможное снятие «Спартака» с РПЛ

Глава РФС Александр Дюков созвонился с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном после скандального поединка стартового тура чемпионата России, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Сочи» (2:2).
Евро-футбол.ру04:17

Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020

Зарубежное издание AutoNews Europe, со ссылкой на анонимный источник, имеющий тесные связи с компанией, сообщил, что Mitsubishi прекратит поставки своих трех кроссоверов на европейские рынки, начиная со следующего месяца.
CarsWeek.ru05:34
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