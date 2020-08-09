Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением на фоне протестов в центре Минска. Она попросила силовиков прекратить насилие, а своих сторонников не допускать провокаций.В источнике
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