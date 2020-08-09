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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением на фоне протестов в центре Минска. Она попросила силовиков прекратить насилие, а своих сторонников не допускать провокаций.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская обратилась к силовикам и протестующим

РИА Новости18:51
Известия

Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Известия18:46
Lenta.ru

Тихановская обратилась к милиции и армии Белоруссии

Lenta.ru17:59
ТАСС

Тихановская призвала своих сторонников и силовиков избежать насилия на акциях протеста

ТАСС18:33
РБК

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

РБК18:16
Комсомольская правда

Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие

Комсомольская правда18:02
Коммерсантъ

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Коммерсантъ18:36

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Комсомольская правда17:25
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Росстат представил данные об умерших от коронавируса новосибирцах

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса на территории России, данные отличаются от тех, что публикует оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирсквчера в 07:49

В Иране призвали поддержать племена, выступившие против США в Сирии

Народное сопротивление поддерживаемым США курдским силам на востоке Сирии может положить конец американскому присутствию в регионе, заявил бывший иранский дипломат Сейед Хади Афгахи 7 августа новостному агентству Sputnik International.
ИА Красная Весна8 августа в 03:06

Магнитное поле Земли помогло подтвердить дату сожжения Иерусалима

Каждый год Девятого Ава (29–30 июля) евреи всего мира постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме: Вавилонской империей в 586 г. до н.э. и Римской в 70 г. Исследователи смогли измерить магнитное поле Земли в тот самый день, что позволило понять, каким масштабным было разрушение Иерусалима Вавилонской империей, пишет Israel21.
Профильвчера в 10:34
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