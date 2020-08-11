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Известия
Известия

МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как в Белоруссии ее задержали на семь часов. Об этом во вторник, 11 августа, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Reuters: виза Тихановской дает ей право находиться в Литве в течение года

ТАСС07:41
Газета.Ru

Глава МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

Газета.Ru06:05
Известия

МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии

Известия02:33
РБК

МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

РБК03:11
RT на русском

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская уехала в Литву

RT на русском04:09
Интерфакс

МИД Литвы сообщил, что Тихановская уехала из Белоруссии

Интерфакс01:55
Дождь

Светлана Тихановская находится в Литве

Дождь04:01
КП - Беларусь

Глава литовского МИДа: Светлана Тихановская находится в Литве. Она в безопасности

КП - Беларусь02:44

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новости06:27