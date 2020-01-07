Кино
iReactorСвежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети
Режиссер Джош Бун говорит, что в прокат выйдет версия фильма с рейтингом 13+, хотя в свежем трейлере «Новые мутанты», и правда, больше напоминают хоррор. Российская премьера фильма планируется на 2 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Гаджеты
IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei
Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
Армия и оружие
Милонов обвинил сотрудницу «Новой газеты» в пропаганде терроризма
Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил деятельность редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елены Милашиной с отрицающими холокост националистами в Германии, сообщает портал "НьюИнформ".
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Политика
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете
6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Здоровье
За первую неделю 2020 года больше тысячи амурчан заболели ОРВИ
Первая неделя наступившего 2020 года в Амурской области обошлась без случаев гриппа. Врачи зарегистрировали 1 354 случая заболеванием ОРВИ.
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Игры
AMD показала поддельную модель Xbox Series X на CES 2020
Автоспорт
«Дакар»-2020. Экипаж Шибалова выиграл первый этап ралли-рейда
Экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" во главе с Антоном Шибаловым стартовал с победы на первом этапе легендарного ралли-марафона "Дакар", который в 2020 году проходит в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Спорт
Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
Россиянин Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной лыжной гонки "Тур де Ски".
Здоровье
4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России
Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Политика
Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани
Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
Шоу-бизнес
Семенович поздравляют с беременностью
Видеозапись, после которой пошли слухи о беременности певицы и актрисы Анны Семенович, опубликовала сама звезда в своем Instagram-аккаунте.
Политика
Брянский губернатор занял 61 место в рейтинге влияния глав регионов
Агентство политических и экономических коммуникаций представило очередной рейтинг влияния глав субъектов РФ.