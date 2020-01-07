Кино

iReactoriReactorСвежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети

Режиссер Джош Бун говорит, что в прокат выйдет версия фильма с рейтингом 13+, хотя в свежем трейлере «Новые мутанты», и правда, больше напоминают хоррор. Российская премьера фильма планируется на 2 апреля.
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Появился трейлер фильма «Новые Мутанты»

Газета.Ru18:26

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

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Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel

Актуальные Новости12:49

Свежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети

iReactor11:31

В сети появился трейлер «Новых Мутантов» от студии Fox

Piter.tv14:47

«Это не больница. Это клетка»: Второй трейлер «Новых мутантов»

КиноПоиск10:09

Темная сторона суперсилы в трейлере супергеройского хоррора «Новые мутанты»

Афиша Daily10:02
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Наука

Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Российская газета вчера в 02:13
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Вести.Ru 17:33
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
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IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei

Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
ToDay News Ufa 06:46
Армия и оружие

Милонов обвинил сотрудницу «Новой газеты» в пропаганде терроризма

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил деятельность редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елены Милашиной с отрицающими холокост националистами в Германии, сообщает портал "НьюИнформ".
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Космос

Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
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Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK 11:52
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия 18:53
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Экономика

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 11:50
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Политика

Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете

6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Известия 14:52
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru 10:00
Здоровье

За первую неделю 2020 года больше тысячи амурчан заболели ОРВИ

Первая неделя наступившего 2020 года в Амурской области обошлась без случаев гриппа. Врачи зарегистрировали 1 354 случая заболеванием ОРВИ.
Амур.инфо 02:24
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Игры

AMD показала поддельную модель Xbox Series X на CES 2020

Игромания.ру 19:34
Автоспорт

«Дакар»-2020. Экипаж Шибалова выиграл первый этап ралли-рейда

Экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" во главе с Антоном Шибаловым стартовал с победы на первом этапе легендарного ралли-марафона "Дакар", который в 2020 году проходит в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 10:27
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
РБК 12:34
Спорт

Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной лыжной гонки "Тур де Ски".
МК-Спорт вчера в 10:02
Здоровье

4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России

Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
REGNUM 04 января в 23:44
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Кино

«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Культуромания 04:45
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
АБН 19:37
Религия

Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Lenta.ru 19:51
Политика

Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 04 января в 01:00
Политика

Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани

Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
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Шоу-бизнес

Семенович поздравляют с беременностью

Видеозапись, после которой пошли слухи о беременности певицы и актрисы Анны Семенович, опубликовала сама звезда в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 19:31
Политика

Брянский губернатор занял 61 место в рейтинге влияния глав регионов

Агентство политических и экономических коммуникаций представило очередной рейтинг влияния глав субъектов РФ.
Городской телеканал (Брянск) 06:58
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