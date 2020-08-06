Происшествия
Газета.RuСвидетель дал показания против Ефремова в суде
Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил в суде, что лично видел, как актера Михаила Ефремова выводили с водительского места его автомобиля после ДТП на Садовом кольце в Москве.
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Армия и оружие
СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО
Avia.pro вчера в 22:29
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
Общество
Оперативники ФСБ провели выемку документов в головном офисе «Мотива»
В головном офисе уральской телекоммуникационной компании «Мотив» на улице Шейнкмана, 57 в Екатеринбурге прошли оперативные мероприятия, в которых были задействованы сотрудники ФСБ.
66.ru 06:02
Экономика
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Политика
В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06
Культура
Иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня»
В этом году иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня» из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:38
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска
Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Взгляд.ру 06:06
Футбол
Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт на три года
«Челси» не намерен идти на условия игрока и подписывать с ним трудовое соглашение сроком на три года. Однако, это намерен сделать «Арсенал».
ODDS.ru 06:09
Политика
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК вчера в 22:52
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ
На Украине в августе выросла цена на природный газ на 27 копеек. Об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза".
Piter.tv вчера в 06:40
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Политика
Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»
Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:59
Политика
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Технологии
Хакеры взломали сервисы Canon и требуют выкуп за похищенные данные
Хакеры зашифровали доступ к данным и готовы в обмен на выкуп, сумму которого Canon не оглашает, готовы предоставить ключ.
RuNews24.ru 05:57
Политика
Украина не получала ответа от Белоруссии о выдаче задержанных россиян
Киев официально не получал согласия Белоруссии на передачу задержанных под Минском россиян, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Взгляд.ру 04:53
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Авто
Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%
Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.
Саминвестор 05:32
Политика
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Общество
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru 03:14
Происшествия
Трое подростков с АК-47 были арестованы на территории поместья Трампа
Был также найден выброшенный ими рюкзак, в котором оказался автомат АК-47 с 14 патронами.
RuNews24.ru 02:06
Общество
«Норникель» еще не начал возмещать ущерб от ЧП под Норильском
Ранее гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля») Сергей Липин направил письмо в Росприроднадзор, в котором заявил о неточностях при расчете ущерба за аварию под Норильском.
Коммерсантъ 05:34
Общество
В Ростовской области 10 августа откроют рестораны, кафе и столовые
Как сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева, с 10 августа к работе смогут приступить предприятия общественного питания.
ТАСС 06:14
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Общество
130 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 6 августа в Ростовской области число инфицированных коронавирусом увеличилось до 13 723 человек.
Kursk.com 04:33