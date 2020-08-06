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Газета.Ru
Газета.Ru

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил в суде, что лично видел, как актера Михаила Ефремова выводили с водительского места его автомобиля после ДТП на Садовом кольце в Москве.В источнике
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РБК

Свидетель ДТП с участием джипа Ефремова рассказал о поведении водителя

РБК07:20
Вести.Ru

Свидетель по делу Ефремова дал показания против артиста

Вести.Ru07:27
ТАСС

Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

ТАСС05:21
РЕН ТВ

Покурил, развел руками: свидетель о поведении Ефремова после ДТП

РЕН ТВ05:07
Московский Комсомолец

Против Ефремова в суде выступил слесарь

Московский Комсомолец06:55
Комсомольская правда

В суде Михаил Ефремов рисовал, прикрывая тетрадь бутылкой с колой

Комсомольская правда06:43
РИА Новости

Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП

РИА Новости08:26

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
CT newsвчера в 15:40
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ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБК08:25

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Деньги Елена Молчанова © ИА REGNUM Предлагается ввести дополнительные социальные выплаты: граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе.
REGNUM06:32

Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
News.ru05:47
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога.
REGNUM02:09
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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